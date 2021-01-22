تحذير من أشهر خبراء أميركا حول اللقاح وكورونا المتحور

بعد أن عادت إليه الأضواء مجددا في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أطلق أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، تحذيرا من سلالات كورونا المتحورة والتي ظهرت في 3 دول (بريطانيا، جنوب إفريقيا، والبرازيل).

ونبه إلى أن التحورات الجديدة والطفرات الحديثة التي شهدها الفيروس التاجي قد تجعل اللقاحات أقل فعالية، مما يحتم على كافة الناس والحكومات اتخاذ إجراءات فعالة وصارمة.

"لا تزال توفر حماية قوية"

وفي إفادة صحافية مع فريق بايدن في البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، حذر فاوتشي من أن السلالات التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل يمكن أن تقلل من فاعلية اللقاحين قيد الاستخدام الآن، بحسب ما أفادت بعض الدراسات المنشورة مؤخرا والتي لم تتم مراجعتها بعد بشكل موسع.

مع ذلك، شدد الخبير الشهير على أن اللقاحين الحاليين من Pfizer وModerna أظهرا فعالية أولية بنسبة 95% تقريبًا.

وقال إنه حتى إذا قللت السلالات الجديدة من فاعلية اللقاحات، فإن تلك الأخيرة لا تزال توفر حماية قوية ضد العدوى.

كما أشار إلى أن السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا مثيرة للقلق لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما يبدو. وأضاف أن السلالة الأخرى سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة انتقلت إلى ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية.

Dr. Fauci: "One of the things that we're going to do is to be completely transparent, open and honest. If things go wrong, not point fingers, but to correct them. And to make everything we do be based on science and evidence." pic.twitter.com/kYjUXmbnrP — CSPAN (@cspan) January 21, 2021

إلى ذلك، أوضح أن "السلالات الجديدة تظهر دائما ويجب التعامل معها بحذر شديد"، مضيفا أن "فيروسا مثل كورونا يتغير بشكل دائم ومعظم التحور لا يؤثر على فعالية اللقاح".

وشدد على ضرورة مضاعفة إنتاج اللقاحات لمكافحة تحوير فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "هناك بدائل إذا اضطررنا لتعديل اللقاحات، لكن إلى الآن يبدو أن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالات الجديدة".

فسحة أمل

وفيما يتعلق بالإصابات في أميركا، قال "قد تكون على وشك الاستقرار في بناء على متوسط الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة".

يشار إلى أن إصابات كوفيد-19 خرجت عن السيطرة على مدى أشهر في الولايات المتحدة رغم البدء في حملة تطعيم ضخمة. وتجاوز عدد الوفيات في البلاد 400 ألف.