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"أغلق فمك في الباص والقطار".. نصيحة غريبة لصد كورونا

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"أغلق فمك في الباص والقطار".. نصيحة غريبة لصد كورونا

نصيحة من أطباء فرنسيين لكبح الجائحة.. "تجنبوا التحدث في هذه الأماكن"

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دبي - العربية.نت

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في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي أنهك العالم منذ حوالي العام، حاصدا حياة أكثر من مليوني شخص، قدم أطباء فرنسيون نصيحة غريبة لإبطاء انتشار الفيروس.

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وأصدرت الأكاديمية الفرنسية للأطباء توجيهات الجمعة تقول إن على الناس "تجنب التحدث أو إجراء مكالمات هاتفية" في قطارات الأنفاق أو الحافلات أو في أي مكان في الأماكن العامة حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي. أصبحت الأقنعة مطلوبة منذ مايو/ أيار، لكن المسافرين غالبًا ما يفكونها أو يزيلونها للتحدث على الهاتف.

كما يحث خبراء فرنسيون آخرون على اتخاذ تدابير أكثر دراماتيكية - لا سيما الإغلاق الثالث.

فحوصات كورونا في باريس
فحوصات كورونا في باريس

وتضم مستشفيات فرنسا الآن عددًا أكبر من مرضى كوفيد-19 مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين أول، عندما فرض الرئيس إيمانويل ماكرون إغلاقًا ثانيًا، في حين يشغل مرضى الفيروس أكثر من نصف أسرة العناية المركزة في البلاد.

وتتزايد الإصابات في فرنسا تدريجياً هذا الشهر، بأكثر من 20 ألف حالة في اليوم.

مريض بكوفيد 19 في مستشفى فرنسي بباريس
مريض بكوفيد 19 في مستشفى فرنسي بباريس

وفرنسا لديها حاليا أطول حظر تجول بسبب الفيروس في أوروبا، بدءًا من الساعة 6 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا، وتم إغلاق المطاعم والمواقع السياحية منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

من جانبها، سعت الحكومة حتى الآن إلى تجنب الإغلاق الكامل الجديد، كما شهدت فرنسا 72647 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19، فيما بلغ عدد الإصابات 3011257.

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