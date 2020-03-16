سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:18 - GMT 16:18 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كيف نتعامل مع الأطفال مع انتشار كورونا؟ 16:16 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن إصابة الشخص نفسه بكورونا مرة أخرى بعد التعافي؟ 16:20 GMT