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سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟

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سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟

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