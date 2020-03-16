سؤالك عبر العربية |كم تبلغ فترة حضانة كورونا قبل ظهور الأعراض على المصاب؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:23 - GMT 16:23 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية |كم تبلغ فترة حضانة كورونا قبل ظهور الأعراض على المصاب؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كيف نواجه الهلع والذعر بسبب كورونا؟ 16:22 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يتطور تركيب فيروس كورونا؟ 16:24 GMT