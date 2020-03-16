سؤالك عبر العربية| كيف نتأكد من تعافي مصاب بفيروس #كورونا؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:50 - GMT 07:50 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| كيف نتأكد من تعافي مصاب بفيروس #كورونا؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| كيف نتأكد من تعافي مصاب بفيروس #كورونا؟ كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يتطور تركيب فيروس كورونا؟ 16:24 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| د.عادل البلبيسي يؤكد للعربية أن فيروس كورونا طبيعي وليس اصطناعيا 16:26 GMT