سؤالك عبر العربية| كيف نتعامل مع الأطفال مع انتشار كورونا؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:16 - GMT 16:16 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| كيف نتعامل مع الأطفال مع انتشار كورونا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| ما هو الفرق بين العزل والحجر من #كورونا؟ 10:43 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كم تبلغ فترة الحجر الذاتي اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بكورونا؟ 16:18 GMT