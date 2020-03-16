سؤالك عبر العربية| كيف نسافر في ظل انتشار فيروس كورونا؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:29 - GMT 16:29 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| كيف نسافر في ظل انتشار فيروس كورونا؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| كيف نسافر في ظل انتشار فيروس كورونا؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل تم انتاج فيروس كورونا مخبرياً؟ 16:26 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يصاب الأطفال بكورونا دون ظهور أعراض؟ 16:31 GMT