سؤالك عبر العربية| لماذا يخشى العالم كورونا رغم انخفاض خطورته مقارنة بسارس؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:34 - GMT 16:34 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| لماذا يخشى العالم كورونا رغم انخفاض خطورته مقارنة بسارس؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| لماذا يخشى العالم كورونا رغم انخفاض خطورته مقارنة بسارس؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل تقضي حرارة الطقس المرتفعة على كورونا؟ 16:34 GMT إقرأ أيضاً بانوروما | أسئلتكم الطبية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بكورونا 20:49 GMT