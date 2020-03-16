سؤالك عبر العربية| متى تظهر أعراض كورونا على المصاب؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:33 - GMT 16:33 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| متى تظهر أعراض كورونا على المصاب؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| متى تظهر أعراض كورونا على المصاب؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كيف يمكن تقوية المناعة ضد الفيروسات بما فيها #كورونا؟ 07:56 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن التعافي من كورونا دون أدوية أو أعراض حادة؟ 16:33 GMT