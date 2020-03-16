سؤالك عبر العربية| هل تقضي حرارة الطقس المرتفعة على كورونا؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:34 - GMT 16:34 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| هل تقضي حرارة الطقس المرتفعة على كورونا؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| هل تقضي حرارة الطقس المرتفعة على كورونا؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن التعافي من كورونا دون أدوية أو أعراض حادة؟ 16:33 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| لماذا يخشى العالم كورونا رغم انخفاض خطورته مقارنة بسارس؟ 16:34 GMT