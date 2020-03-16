سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يتطور تركيب فيروس كورونا؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:24 - GMT 16:24 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يتطور تركيب فيروس كورونا؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| هل يمكن أن يتطور تركيب فيروس كورونا؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية |كم تبلغ فترة حضانة كورونا قبل ظهور الأعراض على المصاب؟ 16:23 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كيف نتأكد من تعافي مصاب بفيروس #كورونا؟ 07:48 GMT