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العربية فيروس كورونا سؤالك عبر العربية- كيف نواجه كورونا؟

سؤالك عبر العربية| هل يموت كورونا أثناء غسل أيدينا بالماء والصابون أو المعقمات؟

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سؤالك عبر العربية| هل يموت كورونا أثناء غسل أيدينا بالماء والصابون أو المعقمات؟

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