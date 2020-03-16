سؤالك عبر العربية| هل يموت كورونا أثناء غسل أيدينا بالماء والصابون أو المعقمات؟ آخر تحديث: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 19:21 - GMT 16:21 تارخ النشر: الاثنين 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سؤالك عبر العربية| هل يموت كورونا أثناء غسل أيدينا بالماء والصابون أو المعقمات؟ PDF اطبع حجم الخط سؤالك عبر العربية| هل يموت كورونا أثناء غسل أيدينا بالماء والصابون أو المعقمات؟ إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| هل يمكن إصابة الشخص نفسه بكورونا مرة أخرى بعد التعافي؟ 16:20 GMT إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| كيف يمكن تفادي الفيروسات بما فيها كورونا عبر الأوراق النقدية؟ 16:22 GMT