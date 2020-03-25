بانوروما | أسئلتكم الطبية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بكورونا آخر تحديث: الأربعاء 30 رجب 1441 هـ - 25 مارس 2020 KSA 23:49 - GMT 20:49 تارخ النشر: الأربعاء 30 رجب 1441 هـ - 25 مارس 2020 KSA 23:34 - GMT 20:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوروما | أسئلتكم الطبية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً سؤالك عبر العربية| لماذا يخشى العالم كورونا رغم انخفاض خطورته مقارنة بسارس؟ 16:34 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | كورونا.. العالم في مواجهة الفيروس 00:14 GMT