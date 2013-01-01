جدل حول مسلسلات دينية تغازل جماعة الإخوان

الحكم بعد المشاهدة

يشهد الموسم الدرامي للعام الجديد تزاحما شديدا من خلال المسلسلات، ولكن يبدو أن الأمر مختلف تماما، لأن الجديد سيشهد صراعا على المسلسلات الدينية التي يرى البعض أنها لابد وأن تزداد، لأننا في حاجة إليها، وبعضهم الآخر قال إن من المحتمل أن تكون هناك مسلسلات تنتقد ما يقوم به الإسلاميون في مصر.وأعربت رانيا محمود ياسين بطلة مسلسل "أم الصابرين" عن استيائها من الاتهامات التي تطال أي فنان يجسد شخصية دينية، مشيرة أن مصر من أهم الدول التي تنتج مسلسلات دينية، وهذا كان يحدث في العصر الليبرالي في عهد مبارك، مستشهدة بأن أفضل الأعمال الدينية كانت في عصر هذا النظام، مثل مسلسل "هارون الرشيد" وسلسلة محمد رسول الله والفرسان وغيرها.وأشارت رانيا محمود لـ"العربية نت" إلى أن المنتجين في مصر مقصرون في حق الأعمال الدينية، ورفضت تماما اتهام هذه الأعمال التي سوف تخرج إلى النور بأنها "مغازلة للإخوان أو النظام الجديد"، لأنها في النهاية فنانة تقوم بتجسيد أي شخصية تعرض عليها، سواء كانت هذه الشخصية مسيحية أو مسلمة.

ومن جانبه، أكد الناقد الفني طارق الشناوي لـ"العربية.نت" أنه يجب قبل الحكم أو اتهام هؤلاء الفنانين أو المؤلفين بمغازلة الإخوان، مشاهدة هذه الأعمال، فمن المحتمل أن نجد من يغازلهم ومن ينتقدهم، وخاصة في ظل انتشار دعاة كثيرين على شاشات الفضائيات.



وأشار الشناوي أنه في ظل تولي الإسلاميين للحكم، فمن الطبيعي أن تزداد الأعمال حولهم ورصد حياتهم في الأعمال القادمة، ولكن في حالة التجميل الزائد ستقابل هذه الأعمال بردود أفعال سلبية من المشاهد، مثلما حدث في الحياة السياسية، ولهذا يجب أن تكون الأعمال محايدة حتى لا يرفضها المشاهد.



ومن ضمن المسلسلات التي تلعب على الوتر الديني، مسلسل "الداعية" للفنان أحمد عزّ الذي يلعب للمرة الأولى طيلة مشواره الفني شخصية داعية ديني من خلاله.



وأشار محمود البزاوي معالج المسلسل دراميا والمأخوذ عن رواية "مولانا " للكاتب إبراهيم عيسى، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" أنه يرفض تماما مصطلح مسلسلات تغازل الإخوان، لأن العمل يدور في إطار اجتماعي يناقش سلبيات وإيجابيات داعية ديني، بمعنى أنه يرفض الكتابة لإرضاء أي شخص.



وفى نفس السياق، يجسد أيضا الفنان هاني سلامة شخصية داعية ديني متشدد في أفكاره وطريقة تعامله مع الآخرين، وهو نفس ما يقدمه الممثل الشاب عمرو سعد في مسلسله "بشر مثلكم"، حيث أشار عمرو أنه يرفض اتهامه بمغازلة أي تيار، لأنه طيلة حياته وهو يمثل الشخصية لذاتها فقط، دون النظر إلى التيار أو الحزب الذي تمثله.



ويأتي أيضا مسلسل "أسماء" الذي يسرد قصة حياة الصحابية الجليلة أسماء بنت أبى بكر منذ ولادتها حتى دخولها الإسلام، ضمن هذه الأعمال وتقوم ببطولته الفنانة صابرين.

علاقة السيد قطب بالإخوان

وتستعد المؤلفة فيروز حليم لكتابة مسلسل جديد يحمل عنوان "فارس المنابر" تحكي من خلاله قصة الشيخ عبد الحميد كشك، وهو من أشهر الدعاة الذين اشتهروا بانتقاد الحكومة في حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وله مواقف عديدة كوميدية أثناء خطبه ساعدت على انتشاره في جميع أنحاء الوطن العربي بشكل كبير.



وأخيرا يقوم المخرج أحمد خضر والمؤلف أحمد الجهيني بالتحضير لمسلسل تليفزيوني جديد يحكي السيرة الذاتية للشيخ سيد قطب أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين، ويرصد المسلسل تاريخ سيد قطب وإلقاء الضوء على بعض الجوانب الخفية في حياة الشيخ وعلاقته بالرئيس جمال عبد الناصر ومعاركه مع بعض الشخصيات الأخرى وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين وإسهاماته الدينية والأدبية حتى إعدامه عام 1966.