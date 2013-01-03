الداعية عبدالله بدر عشاني عصبي هاعتزل التلفزيون

ردود فعل مختلفة

قال الداعية المصري عبدالله بدر إنه قرر عدم الظهور على الفضائيات مرة أخرى، لأن قناة "الحافظ" التي يعمل فيها أبلغته أنه عصبي، معلناً على الهواء أن حلقته على فضائية "الحافظ" هي الأخيرة له.وأضاف بدر في لقائه ببرنامج في الميزان على فضائية "الحافظ" قائلاً: "سياسة القناة ترى أني عصبي وبانفعل زيادة.. محدش يطلع يقول إني فسخت العقد مع القناة، لأني من 2006 غير متعاقد. الناس شايفة إن الباطل هيروح. لما يروح هابقى أرجع للإعلام".وأشار بدر إلى أنه سوف يستكمل عمله عبر المساجد قائلاً: "ليا مساجدي اللي هاقعد فيها وأتكلم فيها واللي بيقل أدبه مش هاسكت له".

وبينما طالب البعض الداعية بدر بالثبات والاستمرار في معاركه التلفزيونية، أعرب خصومه عن سعادتهم بتوقفه عن الظهور، وكتبت صحيفة "الشروق" عن خبر اعتزاله: "استقبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال الشيخ بدر، مقدم برنامج "في الميزان" بقناة "الحافظ"، بفرح واضح، نظراً لما كان يسببه بدر من تشويه لصورة الدعاة والدين الإسلامي"، على حد وصفهم.



وقال علي يسري أحد النشطاء: "ده أحسن خبر نبتدي بيه السنة الجديدة ما يدل على أنها ستكون سعيدة"، مضيفاً "يجب منعه أيضا من المساجد".



وأشاد الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "ساعة مصرية" بما وصفه بقرار قناة "الحافظ" بشأن إنهاء تعاقدها مع الداعية عبدالله بدر، مشيراً إلى أن القناة خيرته بين التوقف عن أسلوبه الذي يسيء للقناة وللإسلام، وبين أن يترك القناة فكان خياره اعتزال شاشات التلفزيون بشكل عام.



وتابع أمين قائلاً: "تحية لقناة "الحافظ" على موقفها، لأنها تدير برامجها بالقرآن والسنة، وأن الدين المعاملة، وليس بالإساءة للأشخاص"، وقال للشيخ بدر: "الرجل بكلمته لا تعود في قرارك كما يفعل النائب العام".

الداعية: أنا مثل النبي يوسف

وشبّه بدر، قرار المحكمة بالسجن وتغريمه بمبلغ من المال، بأنه هو نفسه الذي حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام، عندما أودع في السجن ظلماً، على حد قوله.



يذكر أن عبدالله بدر قد حكم عليه بالسجن سنة، وغرامة 20 ألف جنيه، في قضية سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، من خلال برنامج على قناة "الحافظ"، إلا أن الفنانة إلهام شاهين وافقت على جلسة مصالحة بدلاً من تطبيق حكم السجن، والذي يبدو أنه دفع قناة "الحافظ" لوقف برنامجه.