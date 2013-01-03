بوتين يمنح جيرار دوبارديو الجنسية الروسية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: موسكو - فرانس برس

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، الجنسية الروسية للممثل الفرنسي جيرار دوبارديو الذي هدد بالتخلي عن جواز سفره الفرنسي احتجاجا على زيادة الضرائب التي تطال أغنى الأغنياء.







وأوضح الكرملين في بيان "وقع فلاديمير بوتين مرسوماً يمنح الجنسية الروسية إلى الفرنسي جيرار دوبارديو".







وكان جيرار دوبارديو نجم السينما الفرنسية أعلن الأحد أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض مشرع فرض ضريبة نسبتها 75% على أغنى الأغنياء "لا يغير شيئا" في قرار انتقاله إلى بلجيكا.







لكن الحكومة الفرنسية أعلنت نيتها المضي قدماً في زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من مليون يورو في السنة من خلال اعتماد إجراءات جديدة حتى يتماشى المشروع هذا مع الدستور.







وأعلن الرئيس بوتين نهاية السنة الماضية أنه مستعد لمنح جواز سفر إلى جيرار دوبارديو في حال رغب الممثل الفرنسي بذلك. وأوضح خلال مؤتمر صحافي "إذا أراد جيرار دوبارديو فعلاً الحصول على إقامة أو جواز سفر، فالأمر محسوم وبشكل إيجابي".







وكان الممثل الفرنسي البالغ 64 عاماً أعلن قبل ذلك أنه ينوي "إعادة" جواز سفره الفرنسي ويفكر في الحصول على الجنسية البلجيكية. وهو غالبا ما يشارك في مهرجانات سينمائية في روسيا وفي مناسبات أخرى مع مشاهير من هذا البلد.







وكان قرار انتقال جيرار دوبارديو للإقامة في بلدة نيشان البلجيكية القريبة من الحدود مع فرنسا والتي تستقبل أثرياء فرنسيين أثار جدلاً كبيراً في فرنسا.