الدراما التلفزيونية في مصر تعلن حالة الكساد

دوران عجلة الإنتاج

على الرغم من أن موسم دراما رمضان كان يعاني زخماً شديداً في الأعمال التلفزيونية للدرجة التي بها كان يتواجد النجم في أربعة وخمسة أعمال في وقت واحد، يبدو أن موسم 2013 سيكون راكداً، وذلك بعدما أعلن عدد من القائمين على صناعة الدراما التلفزيونية حالة التوقفات عن الإعداد لأي أعمال تلفزيونية جديدة لعرضها على الشاشة في شهر رمضان المقبل، وذلك لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر.من ناحيته، صرح المسؤول عن شركة "الجابري للإنتاج"، أحمد الجابري، أنه لا نية في المجازفة بأعمال جديدة لشهر رمضان المقبل، وسيتم الاكتفاء خلاله بعرض مسلسل "حافة الغضب" للنجم حسين فهمي، الذي كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي.وقد تضامن معه المنتج إسماعيل كتكت، مشيراً إلى أنه لا أعمال جديدة نهائياً سيدخلها خلال هذه الفترة، خاصة أن حالة الفن بشكل عام غير جيدة، ولا ينبغي أن يغامر ويشتري كما يقال "السمك في ماء".ورغم أن كتكت كان معروفاً بإنتاجه لأعمال السير الذاتية، حيث سبق أن أنتج مسلسلي "أسمهان" و"أنا قلبي دليلي" الذي رصد من خلاله حياة المطربة ليلى مراد، فإنه تراجع عن الخوض في هذه المغامرة مرة أخرى، لذا قرر عدم إنتاج كل من مسلسل "حكايتي مع الزمان" الذي كان سيرصد قصة حياة المطربة الجزائرية الراحلة وردة، ومسلسل "رابعة العدوية".

ويبدو أن المنتجين سيقلّبون في دفاترهم القديمة، فعلى غرار اكتفاء شركة "الجابري" بعرض مسلسل "حافة الغضب" في رمضان القادم، قرر المنتج محمد فوزي عدم المغامرة بأعمال جديدة والاكتفاء بعرض عملين فقط هما "ميراث الريح" للفنانة سمية الخشاب ومحمود حميدة، ومسلسل "مولد وصاحبة غايب" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



وأشار المنتج صفوت غطاس، إلى أنه قد لا ينتج أعمالاً جديدة لهذا العام، ولا يعلم توقيت بدء العمل في مسلسل "قلب الأم" مع الفنانة سميرة أحمد وبعض النجوم الأتراك، حيث يرى أن الوقت حالياً غير مناسب.



وإذا كان كل هؤلاء المنتجين يقفون ضد إنتاج أعمال جديدة، فإن المنتج جمال العدل يخالفهم الرأي، مؤكداً ضرورة استمرار عجلة الإنتاج، والدليل هو دخول شركته "العدل غروب" رمضان المقبل بعملين هما "سجن النساء" للكاتبة فتحية العسال، ومسلسل "الداعية" للفنان هاني سلامة.



وقد أعلنت كذلك شركة "سينرجي" اقتحامها دراما رمضان المقبل بمسلسل "العراب" للنجم الكبير عادل إمام والمؤلف يوسف معاطي.



وأشار المنتج ممدوح شاهين إلى أنه ضد توقف المنتجين عن العمل، لذا سيدخل دراما رمضان 2013 بمسلسل "بشر مثلكم" للفنان عمرو سعد.



أخيراً، قال المكتب الإعلامي لصوت للصوتيات والمرئيات، إنه كان قد تقرر عدم دخول الشركة أي أعمال جديدة لشهر رمضان المقبل، لأنه في الأساس هناك بعض المستحقات المالية على الشركة من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضي.



ولكن هناك عمل واحد فقط حتى الآن من المزمع الدخول في إنتاجه، وهو "الحلال والحرام"، ولكن لن يتم تكرار خطأ العام الماضي بإنتاج أكثر من عشرة مسلسلات، رغبة في عدم شعور الفنانين بالبطالة، لكن تسبب ذلك في وجود مستحقات مالية.