منشار تكساس يتصدر إيرادات السينما الأمريكية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الرعب والإثارة "منشار تكساس ثلاثي الأبعاد Texas Chainsaw 3D" قائمة إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، وذلك وفق تقديرات استوديوهات السينما.







وتمكن فيلم "منشار تكساس"، الذي أخرجه جون لويسنهوب ويشارك في بطولته كل من الكسندرا داداري وسكوت إيستوود وتانيا ريموند، من جمع إيرادات بلغت 23 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه بأمريكا الشمالية.







وحافظ فيلم الحركة "جانجو بلا قيودDjango Unchained" من بطولة جيمي فوكس وليوناردو دي كابريو، على المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، مضيفا إيرادات بلغت 1ر20 مليون دولار، وفقا لموقع "موجو" المعني بأخبار السينما وإيرادات الأفلام.



وفي الوقت نفسه، تراجع فيلم "هوبيت The Hobbit" من المركز الأول، الذي احتله 3 أسابيع على التوالي إلى المركز الثالث بمبيعات قدرت بـ17.52 مليون دولار.



وحل فيلم "البؤساء Les Misérables" رابعاً بإيرادات بلغت 16.11 مليون دولار، فيما كان المركز الخامس من نصيب فيلم "إرشاد الأهل Parental Guidance" الذي جمع 10.12 مليون دولار.