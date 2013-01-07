منى أمرشا حبي للأغنية الخليجية ليس بحثاً عن المال

أكدت الفنانة المغربية، منى أمرشا، أن ما يحاول البعض إثارته بأن أداءها للأغاني الخليجية هو من أجل المال أمر غير صحيح.وقالت في تصريح لها إن "كل هذه الاتهامات تتنافى مع الحقيقة، والسبب هو أن الشعر الخليجي من أرقى ما يُكتب بالعربية وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو غض الطرف عنها".وأضافت أن "الأغنية الخليجية هي الوحيدة تقريباً التي لم تتأثر بموجة الهبوط الفني السائدة في مستوى الكلام في عدد كبير من الأغنيات العربية عموماً".

وبينت أنه "لو كان هدفي من غناء الأغنية الخليجية مادياً، لتفرغت تماماً لتقديمها منذ انطلاقتي، لكني واحتراماً للخصوصية الموجودة في الأغنية الخليجية قدمت ما يتناسب مع قدراتي وبشكل يرضي الجمهور الخليجي".



أما عن أكثر التجارب الغنائية التي نجحت خليجياً، فقالت أمرشا لـ"الوطن": "أكثرها كانت للفنانة الراحلة ذكرى، حيث أبدعت في غنائها ووصلت إلى أرقى مستوياتها، وبذلك استطاعت أن تكسب حب الجمهور الخليجي بطريقة لم ينافسها فيها أحد".



وأضافت أن أفضل من غنى من النجوم الخليجيين بلهجات غير خليجية هو الفنان حسين الجسمي، فيما عبرت أمرشا عن إعجابها بالفنان راشد الماجد، الذي حقق نجاحاً في كل الوطن العربي وليس فقط الخليج.