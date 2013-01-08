إليسا متفائلة بكليب أسعد واحدة

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تشعر بتفاؤل شديد مع حلول العام الجديد, وأنها تعيش حالياً لحظات من الترقب مع قرب طرح أحدث كليباتها "أسعد واحدة", والذي انتهت من تصويره مؤخراً منذ ساعات قليلة.وأكدت إليسا في تصريح لـ"العربية.نت" أنها تشعر بالفخر الشديد بجمهورها الذي يدعمها دائماً ويشاركها في كل لحظة من لحظات حياتها, بعدما أصبح يحتل جزءاً كبيراً من حياتها اليومية, لافتة إلى أنها تحرص على التواصل اليومي مع جمهورها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك و"تويتر".

وأكدت أن رأي جمهورها يحتل الصدارة في معظم اختياراتها, وهو ما دفعها للإعلان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك", حول استفتاء لاختيار الأغنية التي تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب من بين أغاني ألبومها الأخير "أسعد واحدة".



وأضافت إليسا أن جمهورها قد اختار أغنية "أسعد واحدة" التي قام بتلحينها الملحن محمد يحيى في أول تعاون فني بينهما.



وأكدت أن هذه الأغنية تحديداً لها مكانة خاصة في قلبها, تشعرها بالتفاؤل الشديد عند سماعها, كما أن المناخ الذي صوّرت فيه الفيديو كليب كان مناخاً يحمل الكثير من المرح وروح الألفة والمحبة والتعاون جميع بين فريق العمل، وعلى رأسهم مخرج الكليب سليم الترك.



كما أعلنت إليسا عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها بعد طرح "البرومو" الدعائي للكليب الجديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب", حيث اقترب عدد المشاهدين للبرومو من 25 ألف متفرج خلال فترة أقل من 24 ساعة.



يُذكر أن القناة الرسمية لإليسا على "يوتيوب" قد احتلت المرتبة الأولى في لبنان بـ62 مليون مشاهد و84 ألف مشترك.