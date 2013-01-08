محمد عبده يكذّب ادعاء مريم حسين طلبه الزواج منها آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

أكد الفنان، محمد عبده، في تصريح خاص، أنه لا يعرف الممثلة مريم حسين، فضلاً عن إعجابه بها أو تقدمه للزواج منها.







وكانت مريم قالت إن فنان العرب، سبق أن طلب منها الزواج، وأرسل لها رسائل على هاتفها الجوال، عبّر فيها عن حبه لها، ورغبته في الزواج منها، إلا أنها رفضت، وأنها فضلت "مليارديراً" قطرياً عليه.



وقال محمد عبده لـ"الشرق": "تفاجأت بالخبر وبالاسم، حيث إنه لم يسبق لي أن عرفت ممثلة باسم مريم حسين، ولا تربطني بها أي علاقة على الإطلاق".



وأضاف :" لا صحة لما ذكرته حول طلبي الزواج منها، أو إرسال رسائل على هاتفها تعبيراً عن إعجابي بها، أو رغبتي في الزواج منها، ولم أتقدم لها حتى ترفضني".