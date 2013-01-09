النجمة البريطانية جيسي جي لأول مرة بالمغرب في مهرجان موازين آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: الدار البيضاء - خديجة الفتحي

ستحيي المغنية البريطانية، جيسي جي، حفلاً فنياً بالرباط ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، في شهر مايو/أيار المقبل، في حفل وعدت جمعية "مغرب الثقافات"، الجهة المنظمة للمهرجان، بأنه سيكون استثنائياً.



يذكر أنها ستكون أول زيارة لجيسي جي إلى المغرب، ولهذا لن تتوانى الفنانة الشابة المعروفة بأغانيها المؤثرة وطاقتها الكبيرة وجودة أدائها الحي، في إثارة حماسة الجماهير الكبيرة من خلال أغانيها العالمية، مثل "دو إت لايك أي دود" و"برايس تاغ" و"دومينو" و"لايزر لايت".



وتعتبر جيسي جي من بين أفضل الأصوات الموجودة على الساحة الفنية العالمية حالياً، وباعت حتى الآن الملايين من الألبومات التي تصدرت قائمة أفضل الأغاني إثر صدورها.



وتنظم الدورة الثالثة من مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، ما بين 24 مايو/أيار ويونيو/حزيران 2013. وتعتبر هذه التظاهرة التي انطلقت عام 2001، موعداً أساسياً للموسيقى المغربية والدولية.



وتنظم الجهة المشرفة على هذا المهرجان، بالتزامن مع الحفلات الموسيقية، تظاهرات مختلفة مثل المسابقات والمؤتمرات ومعارض الفن التشكيلي.