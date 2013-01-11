تتح فيلم كوميدي جديد لمحمد سعد بعيد عن السياسة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: القاهرة - رحاب محسن

أكد الفنان محمد سعد أنه سيقدم لجمهوره "حصة جديدة من الفكاهة والكوميديا" من خلال فيلمه الجديد "تتح"، الذي سيبدأ في تصويره الشهر المقبل ومن المرتقب أن يعرض خلال الصيف المقبل.



وكشف سعد لـ"العربية.نت" أن الشخصية التي سيقدمها في الفيلم الجديد لا تشبه أبداً شخصية "اللمبي" التي اشتهر بها في السنوات الماضية.



وقال الفنان إنه يفضل تقديم أعمال كوميدية تسعد الجمهور، بعيداً عن السياسة، شارحاً أنه إذا اضطر إلى إدخال بعض السياسة في أعماله، يكون ذلك بطريقة غير مباشرة، وبشرط أن "لا يثقل على المتفرج بهموم إضافية".



وذكر أن "تتح" هو الاسم النهائي الذي استقر عليه الفنان محمد سعد بالاتفاق مع مخرج العمل سامح عبدالعزيز، بدلاً من الاسم السابق "يانا يا القصر العيني"، حيث أصر سعد على أن يحمل العمل اسم الشخصية التي يقوم ببطولتها.



ويشارك في بطولة فيلم "تتح" الشابة إيمي سمير غانم، في أول تعاون لها مع الفنان محمد سعد. كما يشارك في العمل أيضا نخبة من الفنانين على رأسهم لطفي لبيب وهالة فاخر.



وفي سياق آخر، اعتبر سعد أن التجارب التي يقدمها الفنان خلال مشواره الفني والتي تتنوع بين النجاحات والإخفاقات تزيد من صلابة الشخص وإصراره على تقديم الأفضل، كما أن كل عمل يقدمه الممثل يكسبه خبرات جديدة.



وتوقع سعد أن ينصف التاريخ بعض الأعمال التي قدمها ولم تحقق الشعبية المطلوبة، فتوقع أن تحقق هذه الأعمال شعبية كبيرة في المستقبل.



وذكّر أن هذا الأمر حدث مع الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التي حققت نجاحات منقطعة النظير وأصبحت علامات فارقة في تاريخ الكوميديا أو الدراما بعد مرور سنوات من عرضها، مثل فيلم "الناصر صلاح الدين" وبعض الأفلام الكوميدية للراحل سيتفان روستي.