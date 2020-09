فيلم لينكولن يتصدر ترشيحات الأوسكار لـ12 جائزة آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تصدر فيلم الدراما الرئاسي الأمريكي "لينكولن" قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار، حيث جرى ترشيحه لـ12 جائزة، منها جائزة أفضل تصوير.



ويتنافس الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيل بيرغ على جائزة أوسكار أفضل فيلم مع ثمانية أفلام أخرى تنوعت ما بين الأفلام السياسية والكوميدية والرومانسية، وهي (حياة باي Life of Pie) و(البؤساء Les Miserables) و(ارجو Argo) و(حب Amour) و(30 دقيقة بعد منتصف الليل Zero Dark Thirty) و(سيلفر لاينينجز بلايبوك Silver Linings Playbook) و(تحرير جانجو Django Unchained) و(وحوش البرية الجنوبية Beasts of the Southern Wild).



وضمت قائمة الترشيحات لجائزتي أفضل ممثل وممثلة، دانييل داي لويس، عن دوره في فيلم (لينكولن)، وهيو جاكمان عن فيلم (البؤساء)، وجيسيكا تشاستين عن فيلم (30 دقيقة بعد منتصف الليل)، وجينفر لورانس عن فيلم (سيلفر لاينينجز بلايبوك).



ورشح ستيفن سبيلبرج مخرج فيلم (لينكولن) لجائزة أفضل مخرج، والممثلة سالي فيلد لجائزة أفضل ممثلة في دور ثان، والممثل تومي لي جونز لجائزة أفضل ممثل في دور ثان.



وتم اختيار تلك الترشيحات عن طريق اقتراع يجريه ستة آلاف عضو من أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة.



وقد تم الإعلان عن تلك الترشيحات قبل الموعد المعتاد بأسبوعين، حيث قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن تقديم الموعد يعطي فرصة أكبر لأعضاء الأكاديمية والعامة لأن يشاهدوا تلك الأفلام إلى أن يتم تقديم الجوائز الشهر المقبل.



ومن المقرر إعلان أسماء الجوائز التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في حفل يقام في هوليوود يوم 24 فبراير/شباط المقبل.