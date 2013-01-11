لحظة بملامح نسائية من 25 يناير تحصد جائزة الفوتوغرافي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: القاهرة - رويترز

فازت صورة تسجل لحظة من يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، الذي شهد بداية الاحتجاجات المناهضة للرئيس المصري السابق حسني مبارك بالجائزة الأولى في المسابقة الخامسة التي ينظمها وفد الاتحاد الأوروبي، وحملت هذا العام عنوان المرأة المصرية في عصر جديد.







وقد اختارت لجنة التحكيم، من بين أكثر من 100 صورة التقطها مصورون غير محترفين، 30 صورة تضع المرأة المصرية في قلب الأحداث التي أجبرت مبارك على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011.



وفاز بالجائزة الأولى وقدرها 1000 يورو أحمد حامد أحمد عن صورة عنوانها "أمام دار القضاء العالي" التي يظهر فيها حشود من جنود الشرطة المسلحين بالدروع يحيطون ببضعة مواطنين في مقدمتهم الصحافية المصرية دعاء سلطان رئيسة القسم الفني في صحيفة "التحرير" المستقلة.



وأشاد جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في حفل أقيم مساء الخميس في فندق بالقاهرة بالصور الثلاثين التي تعبر عن بهجة وإنجازات ونضال المرأة المصرية المعاصرة، قائلاً: "إن هذه الصور تعبر عن أمة بأكملها من خلال دور المرأة في مصر الجديدة".



أما الجائزة الثانية، وهي كاميرا رقمية، ففازت بها علياء حامد عن صورة عنوانها "وطن واحد"، وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 500 يورو، عماد كريم عن صورة "أنا الثورية "لفتاة تضع على فمها ملصقاً يقول "لا للمحاكمات العسكرية.. الثوار مش بلطجية".