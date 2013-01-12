الفنانة مروة محمد متفائلة بـالأخضر السعودي آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أبدت الفنانة مروة محمد تفاؤلها بلاعبي المنتخب السعودي ومستواهم داخل الملعب، وعبرت في الوقت نفسه عن استيائها من مدرب المنتخب ريكارد وقالت إنها لا تثق به بل ثقتها بالله ثم اللاعبين وعزيمتهم، مشددة على استخدام أسلوب التحفيز لهم بعيداً عن تهبيط معنوياتهم، مؤكدة على عودة الأخضر وأن فوزهم على المنتخب اليمني بداية لحصد البطولة.



وأوضحت مروة محمد بحسب ما ذكرت "الشرق" أن "ما يميز دورة الخليج عن غيرها أن المباركة تأتيك من الجميع، ولا وجود لأي تشنج بين الجماهير، وأن التنافس بينهم شريف والخاسر يزف التهاني لنظيره الفائز بروح أخوية مُحبة".



مضيفة "المباراة المقبلة التي ستجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الكويتي هامة ومن الضروري جداً العزيمة والإصرار على تحقيق الفوز".