مطربو الوطن العربي يؤجلون طرح أعمالهم لعدم الاستقرار السياسي

ألبوم سميرة على نفقتها

نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، ولأنه دائماً ما تلقي هذه الأحداث بظلالها على الشارع الفني، فقد قرر عدد من المطربين تأجيل ألبوماتهم والعمل عليها حتى تعود الأوضاع للهدوء.أول المطربين الذين قرروا تأجيل ألبوماتهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة, حيث إنها بالتعاون مع شركة الإنتاج روتانا, كانت قد انتهت من تسجيل كافة أغنياتها إلا أنها قررت أن تطرح ألبومها الذي يحمل اسم "السيدة" في عيد الحب، بعد أن كانت قد قررت أن تخوض سباق ألبومات رأس السنة، لكن توتر الأوضاع دفعها للعدول عن قرارها.والقرار نفسه اتخذته المطربة التونسية لطيفة، حيث إنه رغم انتهائها من تسجيل حوالي نصف أغنيات ألبومها فإنها قررت أن تدخل به غمار سباق الألبومات في الموسم الغنائي الأكثر رواجاً، هو موسم الصيف الذي يعتبر موسماً ثرياً بالنسبة للنجوم.

ويبدو أن التمثيل أخذ المطربة الأردنية مي سليم من الغناء تماماً، حيث أجلت طرح الميني ألبوم الخليجي، الذي كانت تنوي النزول به إلى السوق الغنائي, ولم تحدد بعد موعداً لطرحه، لانشغالها بتصوير فيلمها "فارس أحلام".



من ناحيتها فقد قررت شركة روتانا المنتجة لألبوم المطرب عمرو دياب تأجيل طرح ألبومه دون الاستقرار على موعد محدد، وهو نفس ما فعله المطرب تامر حسني وتامر عاشور، حيث لم يحددا بعد موعداً نهائياً لطرح ألبوميهما، حيث إنهما مع كل موعد للطرح تشهد المنطقة العربية توترات، فيتراجعان عن الطرح حتى تستقر الأوضاع مرة أخرى.



وقد قررت كذلك المطربة المغربية جنات تأجيل طرح ألبومها إلى عيد الحب، فيما لم يقرر النجم اللبناني راغب علامة موعداً لطرح ألبومه, ولم يحدد المطرب المصري محمد نور موعداً كذلك لطرح ألبومه منتظراً هدوء الأوضاع.



ولتخوفها من مواجهة ألبومها كساداً فقد قررت المطربة المصرية كارمن سليمان أن تطرح أغنية سينجل لجس نبض السوق الغنائي بها، ومن ثم تطرح ألبومها.



وعلى الرغم من انتهائه من تسجيل ألبومه كاملاً قبل عامين من الآن فإن المطرب مصطفى كامل يخشى طرحه حالياً، لذا قام بتأجيل طرحه لأجل غير مسمى.



وبسبب انشغالها بتصوير مسلسلها "ميراث الريح" وتخوفها من فشل توزيع ألبومها في الوقت الراهن فقد أجلت الفنانة سمية الخشاب طرح ثاني ألبوماتها، والذي سيكون باللهجة الخليجية ليتم طرحه في غضون ثلاثة شهور من الآن.



ولأن ألبومها القادم سيكون على نفقتها الخاصة فقد قررت المطربة المغربية سميرة سعيد طرح ألبومها في توقيت مناسب، وليس الآن وانتهت سميرة فيه من تسجيل ثماني أغنيات، إلا أنها تعمل عليه ببطء شديد، خاصة أنها كانت مشغولة بكونها من ضمن لجنة التحكيم في برنامج "صوت الحياة" الذي انتهت فعالياته مؤخرا.