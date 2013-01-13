ناستازيا كينسكي تكشف عن محاولة الاعتداء عليها آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: برلين - فرانس برس

ذكرت الممثلة، ناستازيا كينسكي، أن والدها الممثل الألماني، كلاوس كينسكي، "كان طاغية" حاول الاعتداء عليها جنسيا، في وقت كشفت فيه أختها الكبرى، قبل أيام، أن والدهما اغتصبها على مدى سنوات. وتوفي كلاوس كينسكي العام 1991 عن 65 عاما، وكان يعتبر ممثلا موهوبا يتحلى بكاريزما.







وقالت كينسكي (51 عاما)، في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام تسونتاغ"، الأحد، "والدي كان طاغية. أكاد لا أذكر أننا جلسنا معا على طاولة واحدة".







وأفادت أنها لو توفرت لها الإمكانية اليوم "لبذلت قصارى جهدها "لإرساله إلى السجن"، مضيفة "عندما توفي، قال لي بعض الأشخاص إنهم آسفون على خسارتي. لكن لم أكن آسفة".







وبعد 22 عاما على وفاة الممثل الألماني، الذي يعتبر أسطورة في هوليوود، كشفت ابنته الكبرى بولا هذا الأسبوع أنه اغتصبها على مدى سنوات.







وفي كتاب صدر في ألمانيا، تروي هذه الممثلة، البالغة 60 عاما، أنها تعرضت بين سن الخامسة والتاسعة عشرة لمأساة لم تكن قد أطلعت عليها اختها غير الشقيقة ناستازيا.







وبدورها، أكدت هذه الأخيرة للصحيفة أن والدها لم يعتد عليها جنسيا "لكنه حاول على الدوام".



وأوضحت "كان يلمسني كثيرا، كان يضمني كثيرا إليه، وظننت أني لن أتمكن من الإفلات منه. كنت حينها في الرابعة أو الخامسة، ونقيم في برلين".







وتابعت الممثلة: "شعرت بشكل غريزي أن الأمر لا يتعلق بوالد محب يضم ابنته، بل أكثر من ذلك. لكني نجحت في الإفلات. وبعد ذلك كنت أرتجف كلما كان موجودا".







وقالت بطلة أفلام "تيس" لرومان بولانسكي، و"باريس تكساس" لفيم فيندرز، "والدي كان غضوبا ويرهب العائلة. ما كنا نعرف متى سينفجر. أحيانا لأسباب غامضة كان يرمي كل ما تقع عليه يداه على الحائط، ويصرخ عاليا جدا ويرعبني كثيرا في كل مرة".