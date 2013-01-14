إعلان أسماء الفائزين بجوائز غولدن غلوب الـ70

تألق نجوم هوليوود على البساط الأحمر، مساء الأحد، قبيل بدء الحفل السبعين لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" أو الكرة الذهبية، الذي تنظمه سنوياً جمعية المراسلين الأجانب بهوليوود، وسط عشاق نجوم التلفزيون والسينما الأمريكية.



ويحضر المخرج ستيفن سبيلبرج، والممثل دانيال داي لويس، حفل توزيع الجوائز المرموقة، حيث يعتبر فيلمهما "لينكولن" واحداً من الأفلام المرشحة بقوة للحصول على جوائز الكرة الذهبية وكذلك جوائز الأوسكار.



وقبيل بدء الحفل وأمام عدسات المصورين والمراسلين الصحافيين، مر عشرات من نجوم السينما على البساط الأحمر، من بينهم جنيفر لورانس، نيكول كيدمان، جورج كلوني، آنا هاثاواي، هيو جاكمان، هالي بيري، ريتشارد جير وغيرهم.



وعلاوة على "لينكولن"، تتنافس أفلام أخرى على جوائز "غولدن غلوب" هي "البؤساء" و"زيرو دارك ثيرتي" و"لايف أوف باي" و"سيلفر لاينينجز بلاي".



وفاز فيلم "ارجو" الذي يتناول قضية إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين محتجزين بإيران بجائزة أفضل فيلم درامي. وفاز دانييل داي لويس بجائزة أفضل ممثل دراما عن دوره في فيلم "لينكولن".وحصلت جيسيكا تشاستين على لقب أفضل ممثلة دراما عن دورها في فيلم 30 دقيقة بعد منتصف الليل الذي يتناول قصة مطادرة ابن لادن وقتله.وحصل فيلم "آمور الحب" على جائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم أجنبي. وتمكن الفيلم الناطق بالفرنسية النمساوي الإنتاج من انتزاع الجائزة من الأفلام المتنافسة التي شملت "رست أن بون" و "ذا إنتتشابولز" وكلاهما من فرنسا، و"كون-تيكي" من النرويج و "ا رويال آفير" من الدنمارك.ويتناول فيلم "الحب"، الذي تولى إخراجه النمساوي مايكل هانيكه ولعب بطولته كل من ايمانويل ريفا وجان-لوي ترينتيان، آثار الشيخوخة والخرف على زوجين مسنين. وكان الفيلم حصل من قبل على الجائزة الكبرى لمهرجان "كان" السينمائي.وفاز فيلم "البؤساء" بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، معززاً فرصة للفوز بجائزة أوسكار. ويلعب دور البطولة في الفيلم، المأخوذ عن رواية الأديب فيكتور هوغو، كل من هيو جاكمان وآن هاثاواي.وحصل هيو جاكمان على جائزة أفضل ممثل في مجال الكوميديا أو الموسيقى عن دوره في فيلم البؤساء. وحصلت آن هاثاواي على جائزة أحسن ممثلة مساعدة عن دورها في نفس الفيلم.وفي نفس الفئة فازت جنيفر لورانس بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "سيلفر لاينينجز بلايبوك".ويروي الفيلم، الذي تولى إخراجه توم هوبر، قصة محكوم عليه هارب أثناء الثورة الفرنسية ويطارد من قبل مفتش شرطة يريد الانتقام منه بسبب عدم التزامه بالإفراج المشروط.وتنافست على نيل نفس الجائزة أربعة أفلام أخرى هي "ذا بست إجزوتيك ماريجولد اوتل" و"مونرايز كينجدم" و"سالمون فيشينج إن ذي يمن" و"سيلفر لينينجس بلايبوك".وفاز الممثل النمساوي كريستوفر فالتز بجائزة أحسن ممثل مساعد عن دوره في فيلم "تحرير جانجو". أما جائزة أفضل مخرج فكانت من نصيب بن افليك عن فيلم "أرجو".كما حصلت الممثلة الأمريكية جودي فوستر على جائزة "سيسيل بي ديميل" عن مجمل أعمالها تقديراً "لإسهاماتها المتميزة" لعالم الترفيه.وبدأت فوستر 50 عاماً، الحاصلة على جائزتي "أوسكار" وجائزتي "غولدن غلوب"، مسيرتها الفنية في هوليوود وهي طفلة عمرها 14 عندما شاركت في بطولة فيلم "تاكسي درايفر" عام 1976 ونالت حينها إشادة واسعة.ولعبت فوستر دور البطولة في عشرات الأعمال السينمائية، ومن بينها "بانيك روم" و"ذا سايلنس أوف ذا لامبس" و"كونتاكت".