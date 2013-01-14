المرافعة يعطي للفنانة قمر فرصة البطولة بشخصية سوزان تميم آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - سامي خليفة

أكدت الفنانة اللبنانية قمر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنها قامت بالاتفاق مع منتج ومؤلف مسلسل "المرافعة" الفنان تامر عبدالمنعم على خوضها أولى بطولاتها المطلقة من خلال شاشة التلفزيون بهذا العمل، الذي تعتبره بمثابة بدايتها في دخول بيوت كل المصريين والعرب.



وأشارت قمر إلى أنها تلعب من خلال المسلسل شخصية مواطنتها اللبنانية سوزان تميم التي تم قتلها في عام 2008، واتهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، مبينة أنها سوف تسافر إلى مصر لتقوم بقراءة السيناريو ودراسة الشخصية.



وأوضحت أنها لا تعتبر نفسها البطلة المطلقة للعمل، بل يشارك في البطولة الفنان السوري باسم ياخور، حيث يقوم بتجسيد شخصية "جمال أبو الوفا"، وهو رجل أعمال يستغل أمواله ونفوذه في سَلْك الطرق غير المشروعة، ويفعل ما يشاء تحت قيادة السلطة ويتهم من خلال أحداث المسلسل في قتلها، حسب ما ورد في السيناريو، ويشارك في العمل كل من الفنانين أميرة العايدي وتامر عبدالمنعم وأحمد راتب، وهو من إخراج حازم فوده.



وبسؤالها عن تأخرها طوال هذه الفترة في المشاركة في أعمال تلفزيونية، أشارت إلى أن التلفزيون أمر صعب، لذلك قررت أن تخوض مجال التمثيل من خلال السينما أولاً، وبعد ردود الأفعال الإيجابية التي استقبلتها من جمهورها بعد نجاحها من خلال فيلمها "حصل خير" قررت العودة للدراما المصرية، شارحة أن التلفزيون ساعد كثيراً من الفنانين على الانتشار على الرغم من أنهم قاموا بأعمال كثيرة في السينما.