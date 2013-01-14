قصة بن لادن تتصدر إيرادات السينما الأمريكية آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر الفيلم الجديد "30 دقيقة بعد منتصف الليل" الذي يتناول قصة مطاردة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وقتله إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 24 مليون دولار.



ويروي الفيلم قصة مطاردة بن لادن والهجوم الذي شنته على مخبئه بباكستان قوة خاصة أمريكية وقتله ويقوم ببطولة الفيلم جيسيكا شاستين وجويل إيدجيرتون وإخراج كاثرين بيجيلو.



وحل في المركز الثاني الفيلم الجديد الذي يجمع بين الرعب والكوميديا "البيت المسكون" بإيرادات بلغت 18.8 مليون دولار .



الفيلم من بطولة مارلون واينس واسينس أتكينس ومارلين فورت وإخراج مايكل تيدز.



واحتل المركز الثالث فيلم الحركة والجريمة الجديد "فريق العصابات" بإيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.



وقام ببطولة الفيلم شون بين وريان جوسلينج وإخراج روبين فليتشر.



وتراجع فيلم الحركة "تحرير غانغو" من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة جيمي فوكس وكريستوفر فالتز وليوناردو ديكابريو وإخراج كونتين تارانتينو.



وجاء في المركز الخامس الفيلم الدرامي "البؤساء" متراجعاً مركزاً واحداً عن الأسبوع الماضي بإيرادات 10.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة هيو جاكمان وراسل كرو وآن هاثاواي وإخراج توم هوبر.