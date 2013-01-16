جمهور الرياض على موعد مع مسرحية مبتعثون في ورطة

تجري هذه الأيام البروفات النهائية لمسرحية "المبتعثون في ورطة" تأليف الدكتور نايف فايز، والتي ستعرض تحت إشراف أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج فعاليات الأمانة لعام ١٤٣٤ خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل، حيث ستعرض لخمسة أيام متتالية من السبت، وحتى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.وتتحدث المسرحية عن مشاكل الابتعاث عند الطلبة والطالبات السعوديين في الخارج، وعن عدم احتضان المواهب والكفاءات الوطنية التي تشرف الوطن في المحفل الدولي.وتتطرق المسرحية لتقصير بعض الملحقيات في الخارج، وعن عدم أهلية بعض الشباب المبتعث.

ويشارك في المسرحية نخبة من النجوم يتقدمهم الفنان عبدالإله السناني والنجوم الشباب بدر اللحيد ونايف فايز ومحمد علي ومحمد الشدوخي وتمثيل محمد الشريف وفهد العصفور وعبدالعزيز الأحمد ومشاركة فرقة شباب المسرح هاني وفواز وعبدالله ومحمد نهار وإخراج الأستاذ خالد الباز.



الجدير بالذكر بأن فريق هذا العمل سبق أن قدم مشاركات عديدة داخلياً وخارجياً وحقق عدة إنجازات في المحفل المحلي والخارجي، ويتميز باستمرار عروضه المسرحية، حيث سيشارك هذا العمل مع وزارة الثقافة والإعلام خلال الأسابيع الثقافية المعتمدة من قبل وزير الثقافة والإعلام خلال شهر ابريل الموافق جمادى الآخر.