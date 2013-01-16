عبدالله الرويشد يعود إلى الثمانينات في 2013

في مقابلة خاصة بـ "صباح العربية" عبر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن سعادته بالتعامل مع الفنان السعودي عبدالرب أدريس، الذي قدم الكثير للأغنية العربية وقال الرويشد إن ألبومه الجديد هو عودة الى الثمانينات.يقول الرويشد: "حاليا أحضر ألبوم 2013 مع مجموعة من الكتاب والملحنين الذين تعاونت معهم منذ بدايتي مثل بدر بروسلي ومبارك الحديبي".الرويشد صرح أيضا خلال المقابلة أن القرصنة الإلكترونية أثرت على حوالي 50 إلى 60 بالمئة من نسبة البيع .

كما أشاد بالاستديو الخاص للفنان عبد المجيد بمدينة جدة وقال: "أبارك لعبدالمجيد افتتاحه لهذا الاستديو الخاص الذي نفتخر بوجوده في المملكة، كما أوجهه له تحية لاستقبالي به بعد العطل الذي تعرض له الاستديو الخاص بي بالكويت".



وأبان الرويشد أن الثورات العربية أثرت على الفنانين بطريقة مباشرة فقال: "مصر كانت من أوائل الدول لانطلاق أي فنان، كذلك بيروت".