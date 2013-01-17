السودان يودع أيقونة شبابه محمود عبدالعزيز

مساند الوحدة بين السودان وجنوبه

توفي اليوم الخميس، الفنان السوداني محمود عبد العزيز صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة خاصة وسط الشباب.فمحمود الذي ولد عام 1967 لمع نجمه وسط الشباب كفنان صاحب صوت مدوي، فضلاً عن أن النقاد يصنفونه كظاهرة فنية واجتماعية استمدت شعلتها من الظروف السياسية والاجتماعية التي سادت أوائل تسعينيات القرن الماضي.وتقدم سيرته القصيرة مزيجا من الشهرة الطاغية والنجومية الفنية والألم، إذ لم تخل حياته من الحزن.ويعتقد الكثير من النقاد أن شهرته المبكرة والظروف السياسية التي سادت في مطلع التسعينات، أرخت بثقلها على حياته، فلم يتحملها الفتى اليافع حينها وسقط ضحية الإدمان على المخدرات، جعلته يدخل المستشفى مراراً.

جذبت نجوميته الأنظار فتبارت القوى السياسية في المنافسة علية لجعله واجهة لشعاراتها وبرامجها السياسية.



ويعتبر محمود من أكثر الفنانين الذين زاروا جنوب السودان، وغنى باللهجات المحلية هناك وساند الوحدة الوطنية علاوة على اهتمامه بالمهمشين والمشردين.



وعلى الرغم من أنه لم يتجاوز 45 عاماً، إلا أنه من أكثر الفنانين السودانيين إنتاجاً، حيث أنتج 26 ألبوماً حققت المبيعات الأعلى في سوق الكاسيت.



بوفاته تشهد المسارح الفنية صمتاً مؤقتاً، لأن الملايين من معجبيه الشباب لن ينسوا سيرة فنانهم الشاب.

وصول الجثمان

هذا ووصلت الطائرة التي تقل جثمان عبدالعزيز في الخامسة مساء اليوم وكان مستشفى ابن الهيثم بالمملكة الأردنية الهاشمية قد أعلن وفاة المطرب السوداني وذلك بعد دخوله في غيبوبة امتدت لعدة أيام، وكان يعاني من نزيف في الرأس أدى إلى تلف بالدماغ.