بدور السديري تمثل السعودية في بينالي لندن للفنون

انضمت الفنانة التشكيلية بدور السديري إلى الحدث الفني العالمي بينالي لندن 2013 من قبل لجنة هيئة تحكيم دولية خاصة بالبينالي، والتي تركز على اختيار الفنانين لمواهبهم.وستمثل السديري المملكة العربية السعودية في البينالي بعد اختيار أحد أعمالها المعاصرة من بين 130 فناناً من جميع دول العالم.الجدير بالذكر أن لندن هي عاصمة الفن العالمي، حيث تحتضن في الفترة المقبلة بينالي لندن الحدث الفني الأضخم الذي يقدم الفن المعاصر، والذي يقام في منطقة تشيلسي في لندن، حيث سيفتتح المعرض يوم 23 يناير ويستمر حتى 26 يناير.

وسيحضر الحدث فنانون سبق أن عرضت أعمالهم في بعض المتاحف الأكثر أهمية في العالم، فضلاً عن الفنانين الجدد الذين تم اختيارهم لمواهبهم في هذا البينالي المخصص لفنون النحت والرسم.



هذا وقد اختارت لجنة التحكيم الدولية في البينالي اللوحات المقدمة للمشاركة بالتركيز على إبداع العمل الفني نفسه وإبراز مواهب جديدة لعرضها بالمتحف.



أما العمل الذي اختارته اللجنة للفنانة بدور السديري، بحسب ما ذكرت "الرياض"، فهو من اللوحات الجديدة المعاصرة والتي تبرز فيها ثقافة المملكة وما تكتنزه من ثروة ثقافية وحضارية.