جاستن بيبر على وشك الإطاحة بليدي غاغا على تويتر آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: واشنطن - فرانس برس

بات المغني الكندي جاستن بيبر على وشك تسجيل رقم قياسي في "تويتر"، بفضل تخطي عدد متتبعيه، عما قريب، عدد متتبعي نجمة البوب ليدي غاغا، على ما كشفت الخميس خدمة "تويتر كاونتر" للإحصائيات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.







وتتوقع هذه الخدمة أن يتخطى "معبود" المراهقات النجمة الأمريكية، من حيث عدد المتتبعين، الأحد قرابة الساعة 21,23 بتوقيت غرينيتش.







وشرحت "تويتر كاونتر" في بيان أن "ليدي غاغا تتصدر الإحصاءات حالياً، لكن حساب جاستن بيبر يتوسع بوتيرة أسرع بكثير".







ويضم حساب ليدي غاغا، التي تخطت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز في آب/أغسطس 2010، 33159886 متتبعاً، مقابل 33102814 لجاستن بيبر.







ويقوم الفنانان حاليا بجولة في الولايات المتحدة.