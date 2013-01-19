شاكيرا تعلن قرب ولادتها وتظهر ببطنها المنتفخ

عرضت المغنية الكولومبية شاكيرا مؤخرا صورا لحملها الأول وبطنها المنتفخ، معلنة بذلك عن قرب موعد ولادتها. الصور لاقت تداولا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تظهر فيها المغنية اللبنانية الأصل بفستان أبيض ومظهر مختلف عما تعود عليه جمهورها.



كما نشرت المغنية، صورة لها مع حبيبها مدافع برشلونة جيرار بيكيه تكشف فيها عن بطنها المنتفخ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال هاشتاق "babyshower" والتي ذكرت به سابقا أنها تستقبل الهدايا التي ستقوم بتوزيعها على المحتاجين وكتبت أقوم بذلك "احتفالاً بولادة طفلنا الأول".



يذكر أن شاكيرا (35 سنة) وحبيبها جيرار بيكيه (25 سنة)، اللاعب الدولي الإسباني قد التقيا أثناء تصويرها لأغنية نهائيات كأس العالم (2010 FIFA) التي أقيمت في جنوب إفريقيا.بيكيه أكد عبر وسائل إعلام أمريكية أن علاقتهما بدأت منذ شهر مارس/ اذار العام الماضي، بعدها توالت شائعات حملها في شهر يونيو/ حزيران، حتى تم التأكد من ذلك بعد مشاهدتهما وهما يتسوقان للطفل معا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.