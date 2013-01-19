نجوم الفن ينعون الفنان الكوميدي نبيل الهجرسي آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة - سامي خليفة

توفي صباح اليوم السبت الفنان الكوميدي نبيل الهجرسي بعد أزمة مرضية أصابته مؤخراً ودخل على إثرها العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة حيث فارق الحياة.



وقال نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور لـ"العربية.نت": إن الفنان نبيل الهجرسي لم يخبر أحداً بمرضه وانه كان يعاني من أزمة صحية، وأهله كذلك لم يبلغوا النقابة، فكان خبر وفاته مفجعاً ومفاجئاً للجميع، على حد قوله.



وكشف أنه من المحتمل أن تقام الجنازة اليوم إذا ما تم الانتهاء من إجراءات الخروج من المستشفى سريعا، وإلا فستؤجل إلى غد. كما أوضح عبد الغفور أنه لا يعلم توقيت مراسم العزاء حيث إن أسرة الفقيد لا تزال في صدمة ولم يتم التطرق بعد لهذا الموضوع.



يذكر أن نبيل الهجرسي عرف بأدواره الكوميدية العديدة في السينما والتليفزيون والمسرح. ورغم أنه لم يعرف البطولة المطلقة طيلة حياته، إلا أن الجمهور كان ينظر إليه على أنه بطل، حسب ما قالته نجوى فؤاد لـ"العربية.نت".



وأضافت فؤاد، التي شاركت الهجرسي، العديد من الأعمال، أن الهجرسي كان شخصا طيبا للغاية لا تتذكر أنه دخل يوماً في أي مشكل مع أحد سواء في الوسط الفني أو خارجه.



أما سمير صبري، الذي شاركه في أكثر من عمل أيضاً، فاستذكر أيام كان يصور الهجرسي فيلم "حكايتي مع الزمان" مع الفنانة الجزائرية وردة، موضحاً أنه ورغم أن العمل كان مليئا بالدراما والتراجيديا إلا أن نبيل كان الوحيد الذي استطاع إضحاك الناس.



يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الهجرسي كان فيلم "بنتين من مصر" مع الأردنية صبا مبارك وزينة.