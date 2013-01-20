شاعر مصري التلفزيون يسير وفقالإخوان ويقيد الحريات

عهد العبودية

أعرب الشاعر الغنائي، أحمد حسن راؤول، عن غضبة الشديد حيال حذف التلفزيون المصري لقصيدته "مات الحسيني"، التي أهداها لشهيد الكلمة الحسيني أبوضيف، وذلك في برنامج "ليالي" لايف أثناء استضافته.وقال راؤول في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه قد تم استضافته يوم الأربعاء الماضي في لقاء مسجل لبرنامج ليالي لايف على قناة نايل لايف في التلفزيون المصري، وكان برفقته كل من المطرب والملحن عماد كمال، والموزع أحمد وحيد كينج ستار اللقاء في بدايته بشكل طبيعي.وأضاف راؤول كان من ضمن القصائد التي ألقاها قصيدة ينعى فيها شهيد الكلمة الحسيني أبوضيف، فتفاجأ أثناء عرض الحلقة أمس السبت بأن القصيدة قد تم حذفها وليس هي فقط، بل كل ما يتعلق بالحديث عن الحسيني وحيثيات مقتله على أيدي الإخوان كأنه لم يكن، وهو الأمر الذي أغضبه كثيراً.

وأشار راؤول إلى أن التلفزيون أصبح يسير طبقاً لسياسة الإخوان، وإن كان هو شخصياً ليس ضد الإخوان، ولكن ضد أن يحذف أحد من كلامه لصالح أي جهة كانت، لأن هذا يصب - طبقاً لكلامه - في قالب كبت الحريات ووضع قيود على كلامه، وهو ما لا يقبله على الإطلاق.



وعن خطواته القادمة في هذا الصدد قال إنه أبلغ الصحف وكل وسائل الإعلام بما حدث، لأنه ينوي أن يفضح أفعال التلفزيون المصري حتى لا يرجع من جديد لعهد العبودية الذي ولى وتخلصنا منه.



تقول إحدى كلمات القصيدة التي تم حذفها:

مات الحسيني خلاص

مات الحسيني وقبله مات خالد ومينا

يعني طلعت ثورة صيني

بس صيني زينه

خدتم جثتهم سلالم

وفي لحظة غاب العقل فينا

لما قلت أعيش مسالم من بتوع مكة ومدينه



اتزنقت بصوتي

لكن صوتي كان منبوح بسينا

فجأة سدوة بمساكن

وركب الخاين فوقينا

اللي قال عليا خاين وأنا في محمد محمود

واللي كان نازل يعاين جت سليمة مفيش بارود

قال شويه ناس وقدر دول عيال تبع اليهود

قالوا عالمسحوله عبده كدبوا حتى الشهود

واحنا بخيبتا اتصالحنا خدنا كلمه بدون عقود.



من جانبه أكد محسن العشري، مخرج البرنامج، لـ"العربية.نت" أنه لا توجد أسباب سياسية على الإطلاق لحذف القصيدة، ولا توجد توجيهات خاصة أن البرنامج منوعات وليس سياسياً، ولكن كل ما حدث أن مدة الحلقة لم تسمح بإذاعة كل شيء وعليه تم اقتطاع القصيدة.