كرنفال جازان الشتوي أكثر من 1000 شخص يشاركون في عرض واحد

قال المخرج السعودي ممدوح سالم إن فريقه يتولى الإشراف على بروفات كرنفال جازان ضمن فعاليات المهرجان الشتوي، وسينطلق الكرنفال اليوم بمشاركة كبيرة من أبناء المنطقة وفرقة خواطر الظلام.



وأضاف سالم "نعمل ليكون حدثا سنويا ينتظره المجتمع المحلي والوطني. وحاليا يشهد الاستاد الرياضي في جازان بروفات يومية مكثفة يشارك بها أكثر من 400 طالب من إدارة التعليم، وكذلك مشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة واستقطاب عدد من الفرق المهارية والاستعراضية من داخل المملكة وخارجها، والذي يزيد عددهم على 1000 شخص، هذا بالإضافة لمشاركه أكثر من 70 شخصية كرتونية، إضافة لمشاركة عدد من السيارات المعدلة، وكذلك وجود عروض لخواطر الظلام".





وقال سالم: "تشرف على الكرنفال مجموعة من الشباب السعوديين الموهبين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المشاركة كونها الثالثة لهم، مؤكدين أن الكرنفال يحاول أن يحاكي تجارب عالمية، مثل كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل وكرنفالات عالمية أخرى".وأشار إلى أن "المهرجان سيتميز هذا العام بتنوع الشخصيات المقدمة واللوحات التي تحاكي بيئات منطقة جازان الغنية والمتنوعة بالثقافات المتعددة والتي انعكست على المنطقة بشكل إيجابي، كما سيقدم مفاجآت ستدهش الحضور".يذكر أنه تنطلق حاليا فعاليات مهرجان جازان الشتوي السادس "جازان الفل مشتى الكل" بعد افتتاحه من قبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسط حضور كبير من ضيوف المهرجان والأهالي.المهرجان الذي سيستمر لقرابة شهر ونصف افتتح في مقر القرية التراثية الكورنيش الجنوبي التي تحظى غالبا بمجمل الزوار، لما تمثله من تجسيد متكامل لتاريخ المنطقة ببيئاتها المتنوعة ومكوناتها التراثية التي ترمز للبيت الجبلي والتهامي والفرساني والسوق الشعبي ومختلف المقتنيات الفخارية والتراثية التي ترمز لحقبة زمنية من تاريخ جازان، إلى جانب المطعم النسائي والمطعم الشعبي ومعرض المهن والحرف اليدوية بالقرية.