انطلاق مهرجان الأمير سلطان العالمي للخيول العربية بالرياض آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي بمشاركة 282 جواداً من 25 دولة، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، وتشتمل فعاليات المهرجان على سباق للتحمل وسباقات للسرعة وتنتهي بمسابقات جمال الخيل التي تستقطب جمهوراً كبيراً محلياً وعالمياً.



وحصل المهرجان هذا العام على أعلى مسمى "تايتل شو" كونه يشتمل على العديد من الفعاليات، منها سباقات القدرة والتحمل الذي ستنطلق اليوم بمشاركة 60 فارساً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها إسطبلات العاصفة العائدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإسطبلات ورسان العائدة للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ونادي عجمان للفروسية، إضافة إلى الإسطبلات والمرابط السعودية التي ستشارك من مختلف مناطق المملكة، ويتكون السباق من خمسة مراحل، المرحلة الأولى 34 كلم، المرحلة الثانية 30 كلم، المرحلة الثالثة 25 كلم، المرحلة الرابعة 25 كلم، المرحلة الخامسة والأخيرة 15 كلم، وهو تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية بحسب ما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية.



ويشهد اليوم إقامة مسابقة الجمال للخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ على أن يقام غداً الثلاثاء سباق السرعة للخيل العربية المكون من 6 أشواط، ومجموع جوائزه 600 ألف ريال بواقع 100 ألف ريال لكل شوط , وأيام الأربعاء والخميس والجمعة تبدأ مسابقة عروض الجمال بمشاركة 282 جواداً من 25 دولة هي ( الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان، لبنان، مصر، سوريا، بريطانيا، أمريكا، البرازيل، السويد، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، جنوب أفريقيا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، التشيك، أستراليا، بولندا ) تتنافس على 7.500.000 ملايين ريال، وعدد من السيارات المقدمة للأبطال الفائزين.