شاكيرا وبيكيه يطلقان اسم ميلان على مولودهما الأول آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: رويترز

قالت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا على موقعها على الإنترنت، إنها وضعت طفلها الأول في برشلونة يوم أمس الثلاثاء.



وأطلقت شاكيرا وصديقها لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكي اسم "ميلان" على المولود الذي يبلغ وزنه ثلاثة كليوجرامات.



وقالت النجمة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، إن ميلان تعني العزيز والمحب والكريم باللغة السلافية، والمتحمس والمجد في الرومانية القديمة والتوحيد باللغة السنسكريتية.



ومزح الزوجان في البيان قائلين "تماما مثل والده أصبح ميلان الصغير عضوا في نادي برشلونة عند الولادة".







وكانت شاكيرا قد أعلنت أنها حامل في سبتمبر /أيلول 2011 بعد انسحابها من حفل في لاس فيجاس.