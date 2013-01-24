العرض الخاص لـالحفلة يثير جدلاً لخلافات أبطاله

أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم "الحفلة" بسينما مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر، والذي أثار جدلاً كثيراً بالحديث عن كثرة خلافات أبطاله، خاصة بعدما انسحبت في السابق منه الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتحل بديلة عنها السورية جومانا مراد.وأثيرت كذلك شائعات حوله تفيد بوجود خلافات عديدة بين جومانا وبطل الفيلم أحمد عز وبين روبي كذلك التي أثارت الأقاويل بتغيبها عن العرض الخاص.

الفيلم دار في إطار من الإثارة والتشويق حول حالات الاختطاف التي امتلأ بها الشارع المصري بعد اندلاع الثورة المصرية، وذلك من خلال سيدة اسمها سارة تقوم بدورها روبي وتتعرض هذه السيدة للاختطاف، فتبدأ أحداث الفيلم تنقلب تماماً، حيث يتحول إلى فيلم تشويقي بوليسي مملوء بالغموض والإلغاز، وذلك في رحلة البحث عن المختطف الحقيقي.



وبعد سلسلة من التحقيقات يتضح أن زوج سارة من قام بتدبير حادث اختطافها، ويستعرض العمل أسباب هذا الاختطاف على الرغم من مشاركة الزوج نفسه والذي يقوم بدوره أحمد عز في رحلة البحث عن زوجته بالتعاون مع ضابط المباحث الذي يجسده الفنان محمد رجب.

عز يبرر غياب روبي

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" قالت النجمة السورية جومانا مراد، إنها سعيدة جداً بالفيلم، خاصة أن التجربة مختلفة عما سبق وقدمته، حيث لم تشارك من قبل في عمل تشويقي بوليسي يرصد وقائع حقيقية، ونفت جومانا وجود أي خلافات بينها وبين أحمد عز وروبي كما سبق وتردد في سائل الإعلام.



أما أحمد عز فأشار إلى أنه أجهد كثيراً في هذا الفيلم، وبرر غياب روبي عن العرض الخاص بأن لها ظروفها الخاصة، فيما نفى وجود مشاكل بينهما، موضحاً أن جزئية الظهور الخاص لها في الفيلم كانت بناء على طلبها،حيث ظهر اسم روبي كظهور خاص رغم أنها تتقاسم البطولة النسائية مع جومانا.



هذا وقد حضر العرض الخاص بجوار أبطاله أحمد عز وجومانا مراد ومحمد رجب وتامر هجرس الفنانة منه شلبي وهنا شيحه.