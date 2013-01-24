حنان ترك العمل الإنساني من أهم مهام الفنان

أكدت الفنانة حنان ترك أثناء زيارتها لقطاع غزة أن العمل الإنساني يعتبر من أهم مهام الفنان الذي يحمل رسالة على عاتقه تجاه كل منكوب على أرض الوطن العربي, ويعتبر أيضا واجباً وطنياً على كل مواطن عربي.

وأضافت أن زيارتها لقطاع غزة جاءت للتخفيف عنهم مما يتعرضوا له من حصار وقصف يحول بين استمرار حياتهم بشكل طبيعي وآمن , مؤكدة أن دعم أهل غزة يعتبر واجبا على الجميع للتخفيف من معاناة أهل غزة ولو كنوع من التخفيف المعنوي والمشاركة الوجدانية لبعث الطمأنينة في نفوس الأطفال والنساء بعد كل ما يتعرضوا له من عدوان بشكل يومي.



وأضافت الفنانة المصرية أنها لم تتردد في زيارة قطاع غزة ولم تشعر بالخوف أو القلق من تلك الزيارة, على العكس فقد كانت تشعر بالفخر عندما شاهدت صمود هذا الشعب عن قرب, وقوته في مواجهة العدو بإصرار وعزيمة وابتسامة لم تفارق وجوه الأطفال والشباب والنساء.



وأكدت ترك أن الأماكن المدمرة والخراب الذي شاهدته بالقطاع دفعها للبكاء على هذه الحياة المأساوية التي يعيشها أهل فلسطين والتي تجعلهم مهددين طول الوقت, وفى حالة من عدم الاستقرار والخوف من المجهول.





هذا وقد جاءت زيارة الفنانة حنان ترك ضمن وفد من الفنانين والمثقفين ضم كلا من الإعلامية السعودية لوجين عمران والفنان المصري طارق دسوقي.وحرص الوفد على زيارة الأماكن التي أصيبت في القصف الأخير على قطاع غزة, والمستشفى التخصصي للأطفال الذي يحتاج دعما كبيرا لعدم كفاية المتطلبات الدوائية والعلاجية التي نفذت بعد القصف الأخير على القطاع, والذي استهدف بعض المدارس التي تم تدميرها بالكامل.كما زار الوفد عدة منازل لبعض العائلات التي تضررت من القصف بالإضافة إلى بعض المراكز التي تهدف للدعم الإنساني للمتضررين والمصابين.