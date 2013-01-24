فيلم ملكة مصر كليوباترا لأنجلينا جولي يبصر النور آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: لوس أنجلوس -أ.ش.أ

يبدو أن مشروع فيلم ملكة مصر "كليوباترا" الذي سوف تجسد شخصيتها نجمة السينما الأمريكية أنجلينا جولي، سيظهر للنور أخيراً، بعد أن أصبح سيناريو الفيلم الآن بين أيدي "أنج لي" مخرج فيلم "أوديسي دي بي"، والذي رشح لـ11 جائزة أوسكار من بينها أوسكار أفضل فيلم وأوسكار أفضل مخرج.







وذكر الموقع الأمريكي "هوليوود إنسايدير" أن "أنج لي" هو وحده في هوليوود الذي يستطيع أن ينقذ مشروع كيلوباترا، كما استطاع إنقاذ بطل فيلمه "أوديسي دي بي" من الغرق، وأن يخرج إلى النور هذا الإنتاج الضخم الذي سوف تلعب فيه الجميلة أنجيلينا جولي الدور الرئيسي.







وأضاف أن "لي" قد استلم السيناريو بالفعل، وأن هذا الفيلم سيكون بالنسبة إليه مشروعاً جيداً، وأن أمام أنجيلينا جولي تحدياً كبيراً، خاصة أنها ستقوم بنفس الدور الذي جسدته ببراعة واقتدار وتألقت فيه الراحلة إليزابيث تيلور" في رائعة المخرج "أل مانكيوويكز".







وكان المخرج "لي" وهو من أصل تايواني من بين المخرجين المرشحين لإخراج هذا الفيلم، وعقب انسحاب المخرج جيفد فينشر في أغسطس/آب الماضي، ألحت شركة الإنتاج على "لي" لتولي هذه المهمة بعد النجاح العظيم الذي حققه فيلمه "أوديسي دي بي".