كبار الفنانين يحضرون مراسم عزاء وحيد سيف ونبيل الهجرسي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - مروة عبد الفضيل

على النقيض تماماً مما جاء في جنازة كل من الفنانيْن وحيد سيف ونبيل الهجرسي من عدم حضور أي من نجوم الفن، استطاع عزاء النجمين الذي أقيم لهما معاً أن يستقطب نجوم الفن الكبار، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية مساء أمس الخميس.



وكان في مقدمة الحضور الفنان الكبير عادل إمام الذي بدت عليه لأول مرة علامات كبر السن بشكل أكبر، حيث إنه للمرة الأولى يظهر بشعره وقد بدت عليه خصلات بيضاء، وقدم الزعيم واجب العزاء لنجل الراحل الفنان الشاب أشرف وحيد سيف.



وحضر أيضاً محمود عبدالعزيز ومحمد هنيدي وجلال الشرقاوي وسمير غانم ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور ومحمود ياسين وصلاح السعدني ورجاء الجداوي وأمل رزق ودنيا عبدالعزيز ومي كساب التي بدا عليها الحزن مضاعفاً، خاصة أنها ودعت والدتها قبل أيام.



وقدم واجب العزاء كذلك سمير صبري وماجدة زكي وغادة عادل ورجاء حسين وفاروق الفيشاوي وسهير المرشدي ومحمد رياض وطلعت زكريا وصلاح عبدالله وخالد النبوي وشيرين والفنانة والمنتجة إسعاد يونس، وهي الزوجة السابقة للفنان نبيل الهجرسي ولها منه بنت واحدة.



الجدير بالذكر أن النجمين وحيد سيف ونبيل الهجرسي رحلا في نفس اليوم بفارق ساعات قليلة فقط.