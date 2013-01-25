وزير فرنسي سابق يترأس معهد العالم العربي في باريس آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: مارسيليا - فرانس برس

عُين الوزير الفرنسي السابق الاشتراكي جاك لانغ "بالإجماع" رئيساً لمعهد العالم العربي في باريس الجمعة، بحسب ما جاء في بيان للمعهد الذي يعد أكبر مؤسسة ثقافية عربية في فرنسا.







وجرت عملية التعيين بناء على اقتراح من السلطات الفرنسية في الـ8 من كانون الثاني/يناير وصادق عليها مجلس إدارة المعهد ومجلسه الأعلى، حيث تمثله فرنسا والدول الأخرى المؤسسة له.







وقال المعهد في بيان "نزولا عند رغبة السلطات الفرنسية والجانب العربي، جرى تعديل نظام إدارة المعهد الذي يحظى منذ العام 2009 برئاستين، ليعود لنظام الرئاسة الواحدة".







وبذلك سيخلف جاك لانغ كلا من رونو موسولييه رئيس المجلس الأعلى للمعهد منذ الـ 7 من سبتمبر/أيلول 2011، وبرونو لوفالوا رئيس مجلس الإدارة منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009.







ودرّس جاك لانغ البالغ من العمر 73 عاما الحقوق والعلوم السياسية، كما مارس ثلاث مهن بالتزامن، التدريس الجامعي والنشاط الثقافي والعمل السياسي، وكان وزيرا للثقافة في حكومة الرئيس السابق "فرانسوا ميتران".







وشغل جاك لانغ منصب وزير الثقافة بين العامين 1981و1986، ثم بين العامين 1988و1993، ثم أضاف إلى مهامه حقيبة التعليم في الوزارة بين العامين 1991و1993، قبل أن يتفرغ للتعليم بين 2000 و2002.







ومعهد العالم العربي مؤسسة فرنسية تعنى بالشأن الثقافي ويعين رئيسها بناء على اقتراح الرئيس الفرنسي.



ويقع المعهد على ضفاف نهر السين في باريس، ويعمل فيه 140 موظفا، وتبلغ ميزانيته السنوية 24 مليون يورو تؤمن فرنسا نصفها والباقي يتوزع على الدول العربية الاثنين والعشرين الأعضاء في مجلس إدارته.