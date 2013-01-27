شيرين عبدالوهاب تشترط إدراج فراولةفي حفل موازين آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: الدارالبيضاء - خديجة الفتحي

اشترطت شيرين عبدالوهاب، على منظمي مهرجان موازين إدراج المتسابق الذي راهنت عليه في نهائيات برنامج "The Voice" فريد غنام الشهير بـ"فراولة"، ضمن الحفل الذي ستحييه بمنصة السويسي بالرباط، ليشاركها في بعض الأغاني ويقدم أخرى صحبة الجوق الفني لشيرين.



وقالت جمعية مغرب الثقافات في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن عاصي الحلاني، المطرب اللبناني، سيكون أيضا مصحوباً بمراد البوريكي، الفائز بجائزة "أحلى صوت" في سهرة فنية خاصة، ستحتضنها منصة النهضة بالرباط في 30 من مايو/ أيار القادم، فيما ستنظم شيرين وفراولة حفلهما الفني في الخامس والعشرين من نفس الشهر المذكور.



ويرتبط كلا الفنانين، عاصي وشيرين، بعلاقة حب خاصة ورعاية فنية لكل من "فراولة" والبوريكي، اللذين جذبا اهتمام مدربيهما منذ اللحظة الأولى لظهورهما في برنامج "The Voice"، ترتب عنها علاقة وثيقة جعلت المدربين ينبهران بأدائهما في كل مرة ويعبران عن ذلك أمام الجميع.



من جهة أخرى، أعلنت جمعية مغرب الثقافات، أن الدي جي الفرنسي دافيد غيتا سيكون أحد نجوم الدورة 12 لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي ينظم بالرباط من 24 مايو/أيار إلى فاتح يونيو/حزيران، وقالت إن الفنان العالمي سيحيي حفلاً بمنصة السويسي يوم الأربعاء 29 مايو.



كما سيحيي المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني٬ ميكا٬ حفلاً على منصة السويسي بالرباط يوم 26 مايو المقبل، وبهذا الحفل٬ يجدد هذا المغني٬ اللبناني الأصل٬ صلته بجمهور مهرجان موازين الذي كان قد أحيا في إطاره حفلا كبيرا بمناسبة دورة 2010.



ومن المغرب، سيحيي الفنانان حميد القصري والبيغ وسعيد مسكير، حفلات فنية، أيام 28 و 29 مايو وفاتح يونيو أمسيات موسيقية بمنصة المركب الرياضي مولاي عبدالله، المخصصة للبرمجة المغربية.