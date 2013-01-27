مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض تحتفي بروائع الفن الإسلامي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: العربية.نت

اختارت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض عنوان (الفن الإسلامي... نقوش الحكمة والجمال) شعاراً لفعاليات برنامجها الثقافي النسائي للشهر الجاري، وذلك لتسليط الضوء على ثراء الفن الإسلامي، وأبرز المبدعين والكتاب، أصحاب الإسهامات البارزة في جميع مراحل التاريخ.



وتستهل المكتبة النسائية فعاليات البرنامج في التعريف بالفن الإسلامي بعرض كتاب "رحلة ابن فضلان" تأليف شاكر العتيبي الذي تقدمه الدكتورة نورة القعود بملتقى كتاب الشهر مساء الأحد 27 يناير المقبل. بحسب ما ذكرت "الحياة".



ويتضمن الكتاب مشاهدات ابن فضلان في بلاد الفايكنج وروسيا وبلغاريا، خلال رحلته ضمن وفد أرسله الخليفة المقتدر إلى أمير الصقالبة.



كما تضم الفعاليات دورات تدريبية، وورش عمل، ومحاضرات تستلهم جوانب من الفن الإسلامي في صناعة الفخار والخزف والمنسوجات وصناعة الزجاج والمباني.



منها محاضرة بعنوان "ملامح الفنون الإسلامية" تقدمها نادية الخطيب، تتناول خلالها سمات وخصائص الفن الإسلامي من خلال فنون الزخرفة والخط العربي.