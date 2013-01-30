أنجيلينا جولي حامل بطفلها السابع



تنتظر النجمة أنجيلينا جولي طفلها السابع، وهو السبب الذي لم يمكنها من حضور حفل جوائز "غولدون غلوب"، وذلك لتعرضها لبعض الأعراض الصباحية التي تصاحب المراحل الأولى من الحمل، فضلاً عن عدم رغبتها في الكشف عن حملها في ذلك الوقت.



أخبرت جولي أصدقاءها بحقيقة حملها، وأنها في الشهر الثالث من الحمل، إذ أكد أصدقاؤها لمجلة "Star" الأمريكية قائلين: "جولي فضلت البقاء بعيدة عن أعين الجميع طوال الفترة الماضية، لأنها كانت مصابة بالغثيان الصباحي وكانت لا تريد أن تلفت انتباه الجمهور أو الإعلام إليها في تلك المرحلة من حملها".



وأوضحوا أن براد بيت قال لهم إن الطفل المنتظر ذكر، ومن المقرر أن يطلقوا عليه اسم "جون" تنفيذا لرغبة ابنتهما "شيلوه".



يذكر أن جولي وبراد بيت لديهما ثلاثة أطفال بيولوجيين وثلاثة أطفال آخرين بالتبني، وأنه في يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت مجلة "Ok" أن أنجيلينا جولي تنتظر مولوداً وهو الأمر الذي نفاه براد بيت حينها، علما أنه في فبراير/شباط أوضحت المجلة ذاتها عزم الثنائي الزواج خلال الصيف، وهو ما لم يحدث إذ إن فصل الصيف قد انتهى من دون أي مراسم زواج بين النجمين. بحسب ما ذكرت "الإمارات اليوم".



